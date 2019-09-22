Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde, uçaklardan hipersonik füzeler atılmasına olanak veren Kinjal sistemleri ile gemilerden fırlatılan füzeler görülebiliyor.
Füzelerin fırlatıldığı gemilerin, Barents Denizi’nin kuzeyinde yer alan Franz Josef Toprakları Takımadası yakınlarında konuşlanmış olduğu belirtiliyor. Söz konusu takımada, Kuzey Kutup Bölgesi’nin Rusya’ya ait kesiminin en kuzeyinde yer alıyor.
Bölgede fırtınalı havanın etkili olmasına karşın tatbikat kapsamında yapılan füze atışlarının başarılı olduğu kaydedildi.
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