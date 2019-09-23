Şoygu: Uçak gemilerine değil düşmanın uçak gemilerini batıracak silahlara ihtiyacımız var

ABD'nin Rusya'ya kıyasla çok daha büyük bir askeri bütçeye sahip olduğunu belirten Sergey Şoygu, bunun sorun teşkil etmediğini, zira Rus ordusunun diğer ülkelere saldırma değil, ülkeyi savunma amacı taşıdığını belirtti. Şoygu, bu bağlamda Rusya'nın uçak gemilerine değil düşmanın uçak gemilerini batıracak silahlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine demeç veren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin askeri bütçesinin Rusya'nınkinden çok daha yüksek olmasını değerlendirdi.

Endişelenmeye yer olmadığını, zira Rus vergi mükelleflerinin ödediği paraların iyi şekilde kullanıldığını anlatan Şoygu, "ABD, sözleşmeli askerlere, uçak gemilerine çok büyük miktarda harcama yapıyor. Peki, hiç kimseye saldırma niyetimiz yokken Rusya'nın 5-10 uçak gemisine sahip olmaya ihtiyacı var mı? Bizim, ülkemizin saldırıya uğraması halinde, düşmanın uçak gemilerine karşı kullanabileceğimiz silahlara ihtiyacımız var. Bu araçlar daha ucuz ve daha etkili" dedi.

'ABD'NİN DEMOKRASİ GÖTÜRMEK İÇİN GİRDİĞİ HANGİ ÜLKEDE DEMOKRASİ YEŞERDİ?'

Şoygu, ABD'nin dünya genelindeki gerçekleştirdiği askeri müdahalelerin gerekçesi olarak hedef aldığı ülkelerdeki halkların çıkarlarını göstermesini de eleştirdi.

"Demokrasi götürmek için girdikleri hangi ülkede demokrasi yeşerdi? Irak, Afganistan veya Suriye'de bu gerçekleşti mi?" sorularını yönelten Şoygu, "ABD'nin bir ülkeye müdahalesinin ardından o ülkede egemenlik ve bağımsızlıktan söz edilemez" diye ekledi.