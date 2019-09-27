ABD dergisinden, Rus hipersonik füzelerini önlemek için riskli öneri

Rus 3M22 Zircon hipersonik füzesinin, başta uçak gemileri olmak üzere ABD filosu için gerçek tehdit arz ettiğini belirten Popular Mechanics, yeni silahın seri üretime bir adım uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Kyle Mizokami imzalı yazıda, Zircon füzesinin “dev” hızının, düşmana karar verme zamanı bırakmadığı için önlenmeyi zora soktuğu ifade edilirken şu değerlendirmede bulunuldu:

“Zircon, fırlatıldıktan sonra yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe kalkıyor ve sonra hedefe doğru ilerliyor. Füze, 8 Mach hızla dakikada 160 kilometre kat ediyor. Misail Ticonderoga tipi kruvazörlerinin donatıldığı Aegis hava savunma füze sisteminin güçlü SPY-1 radarı, füzenin yüksek irtifada uçması şartıyla 300 kilometre mesafeden tehdidi fark etme kabiliyetine sahip. Bu durumda kruvazör ekibinin, füzeyi önlemek için sadece 2 dakikası var. Eğer Zircon, birçok diğer Rus gemi savar füze gibi seyir hızına ulaştıktan sonra azami derecede küçük irtifaya inerse gemi onu sadece 50 kilometre mesafede tespit eder. Bu durumda mürettebatın elinde sadece 20 saniye kalıyor ki bunun yeterli olmadığı ortada”.

Dergi bu sorunu çözmek için iki yol öneriyor. Öncelikle, Washington’u füze saldırısına karşı korumak için JLENS ekipmanlı iki balonun ABD’nin doğu kıyısı üzerinde sürekli havada bulunduğuna benzer şekilde atmosferde yüksek irtifada radarlar yerleştirilebilir. İkincisi, baraj ateşi açma kararını alma yetkisi, insana göre çok daha hızlı olan yapay zekaya verilebilir. Ancak bu, sivil hava trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde müdahale etme ihtiyacı doğarsa çok riskli.

Yazıda, JLENS radarlarının da alçaktan uçan seyir füzelerini tespit etmek için geliştirildiği, ABD’nin elinde hipersonik silaha karşı korumanın olmadığı kaydedildi.