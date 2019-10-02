Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye topraklarında S-500 sistemini test etmedik

Bakanlık yetkilileri şöyle devam etti: "Kaldı ki, (Suriye'deki Rus üsleri) Tartus ve Hmeymim, havadan gelebilecek saldırılara karşı yenilenmiş S-400, Pantsir-S ve TOP-M2 sistemleriyle korunmakta. Söz konusu sistemler, saldırılar hangi yönden ya da hangi hızla gelirse gelsinler bunları durdurabilecek kabiliyette."
Daha önce İzvestiya gazetesi, yine Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 sisteminin Suriye'de denenmiş silahlardan biri olduğu iddiasını ortaya atmıştı.
S-500 sistemlerinin geliştirilme aşaması tamamlanmış değil. Türkiye'ye teslimatı devam eden Rus savunma sistemi S-400'ün bir üst modeli olan S-500 sisteminin 2020'den önce Rus ordusunun kullanımına girmesi beklenmiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)