Kalaşnikov tüfeğinin dünyadaki başarısının sebebi ne?

Zaynullin, Kalaşnikov’un, menzil, atış hızı ve güvenirlik gibi güçlü teknik özellikleri nedeniyle en iyi askeri tüfek olarak gösterildiğini söyledi.

Rus Zvezda televizyonuna konuşan Zaynullin, “Askeri silah, avcı ve spor silahlarından farklı olarak çok sert koşullarda kullanılıyor. Bunun için su, çamur, kum var. Kalaşnikov tüfeği Afrika çöllerinde de Arktik koşullarda da ne kadar güvenilir olduğunu gösterdi” dedi.

Zaynullin, “Tüfek parçaları ve tüfeğin yapı prensibi aslında uzun zamandır biliniyor, ama ünlü Rus silah tasarımcısı Mihail Kalaşnikov ve ekibi bu parçaları öyle başarılı bir şekilde bir araya getirdi ki en sert koşullarda bile sorunsuz çalışıyor” diye kaydetti.

Halihazırda Kalaşnikov tüfeği (AK) ve çeşitli modifikasyonları, dünyanın en yaygın tüfeği olarak gösteriliyor.