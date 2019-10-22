Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı İHA'ların fotoğrafını yayınladı

Geçen Mart ayında İHA’ların ilk 3’ünün teslimatı tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 İHA daha teslim edildi. Gerçekleşen testlerin tamamlanmasıyla birlikte Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı silahların tamamı, Ukrayna Savunma Bakanlığı envanterine geçmiş oldu.
- Ukrayna Savunma Bakanlığı, testleri tamamlanana ve faaliyete geçirilen İHA’ların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda İHA’lardan görüntülerin yanı sıra İHA’ların yönlendirildiği kumanda merkezinde de Ukrayna askerinin oturduğu ve buradan İHA’ların yönlendirildiği görüldü.© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176
- Ukrayna Savunma Bakanlığı, testleri tamamlanana ve faaliyete geçirilen İHA’ların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda İHA’lardan görüntülerin yanı sıra İHA’ların yönlendirildiği kumanda merkezinde de Ukrayna askerinin oturduğu ve buradan İHA’ların yönlendirildiği görüldü.© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176
ASELSAN, UKRAYNA’DA TELSİZ ÜRETECEK
ASELSAN’ın standının kurulduğu fuara katılım yoğun olurken ASELSAN’ın standına ilgi de yoğun oldu. 2017 yılından beri yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştiren ASELSAN ile Ukrayna arasında, bu telsizlerin Ukrayna’da üretilmesi için anlaşma yapıldı. Buna göre ASELSAN Ukrayna’da yerel telsiz üretim tesisi kuracak.
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