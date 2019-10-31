Su-57’nin NATO’daki kod adı açıklandı

Scramble Magazine’de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak Frazor adı verilen Su-57’nin kod adı daha sonra değiştirildi.

Su-57’ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Su-57 ilk uçuşunu 2010’da gerçekleştirdi. Süpersonik hızda seyir uçuşuyla yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra modern aviyonik sistemi ve düşük görünürlük özelliği ona rakipleri karşısında üstünlük sağlıyor.

Kodlar NATO’da, Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin ürettiği askeri, denizcilik, havacılık ve roket teknolojisini sembolize etmek ve sınıflandırmak için kullanılıyor.