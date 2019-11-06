Putin: Hipersonik silahları ordunun hizmetine sunmaya devam etsek de, silahsızlanma sürecini sürdürmeye hazırız

Yeni hipersonik ve lazer silahları hizmete sunarak Rusya'nın savunma potansiyelini artırmaya devam edeceklerini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahsızlanma sürecini sürdürmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Yüksek subay ve savcıların terfi töreninde konuşan Putin, "Ordumuzu ve filomuz, hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu kanıtladı. Savunma potansiyelimizi artırma, henüz diğer ülkelerde bulunmayan hipersonik, lazer ve diğer modern silahları ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz" dedi.

Söz konusu planların Rusya için herhangi bir ülkeyi tehdit etmenin gerekçesini teşkil etmediğini söyleyen Putin, "Aksine, ülkemize yönelik tehditlerin arttığı göz önüne alındığında, yeni silah sistemlerimizin görevinin yalnızca güvenliğimizi sağlamak olduğunu düşündüğümüzde silahsızlanma sürecinin teşviki için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bunların yanında Putin, askeri personelin hazırlık seviyesinin ve yoğun askeri eğitimin asıl önem taşıyan unsurlar olduğunu kaydetti.

Rus lider, "Bu yıl tatbikatların sayısının yüzde 25 arttığını belirtmek isterim. Subay ve askerlerimizin mesleki seviyesini artırmaya devam etmek, birliklerdeki disiplini ve ruhu güçlendirmek de önemli. Bu, Rusya ordusunun askeri gücünü sağlamanın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.