ABD medyası, Çin ile Rusya'nın 'en kötü kabusunu' açıkladı

National Interest, ABD’nin müttefiklerine nükleer denizaltı satmaya başlamasını Rusya ve Çin’in 'en kötü kabusu' olarak nitelendirdi.

National Interest'te yer bulan Harry J. Kazianis imzalı ‘Çin ve Rusya'nın En Kötü Kabusu: Amerika Nükleer Denizaltıları Satmaya Başladı’ başlıklı yazıda, Avustralya’ya birkaç Virginia Sınıfı denizaltı tesliminin ABD ve müttefiklerine Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki askeri gücünü artırma fırsatını verdiği kaydedildi. Bunun da öncelikle Asya-Pasifik Bölgesi’nde Çin’e karşı mücadeleyi genişletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

Yazıda, Avustralya’nın, şu anda elindeki denizaltılarından farklı olarak çok daha geniş alanlarda devriye yapma fırsatını sağlayacak denizaltılar alacağı belirtildi.

Kazianis’in aktardığına göre, Bağımsız Çalışmalar Merkezi’nden Simon Cowan, Avustralya’nın dış desteğe güvenmemesi gerektiği görüşünün yanlış olduğunu söyledi.

Cowan, ülkenin zaten güçlü bir şekilde yabancı güçlerin ve yabancı savunma şirketlerinin yardımına güvendiğini belirtti.