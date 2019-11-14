FSB generali, Rus istihbaratının benzersiz silah sistemlerinin geliştirilmesindeki rolünü anlattı

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Askeri Karşı İstihbaratçılar' adlı kitabını tanıtan Bezverhniy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yılki Federal Meclis konuşmasında açıkladığı modern silahların diğer ülkelerin haberi olmadan nasıl geliştirildiğini anlattı.

Rus istihbarat üyelerinin yabancı istihbarat üyelerinin dikkatini başka yöne çektiğini ve böylece yabancı istihbaratçıların her şeyi bildiklerini ve her şeye hakim olduklarını sandıklarını kaydeden Bezverhniy, 'dikkat dağıtma' faaliyetlerinin Putin'in yeni modern silahlarla ilgili tarihi açıklamasına kadar sürdüğünün altını çizdi.

Bezverhniy, "Konuşmayı dinlerken ve yapılan çalışmaları hayranlıkla izlerken rakibimizin şaşkın olduğunu ve bunlar hakkında bir şey bilmediğini anladım. Bu, askeri karşı istihbaratçıların sayesinde gerçekleşti" dedi.

Bezverhniy, yabancı istihbarat servisinin 2000-2015 yıllarında Rus askerleri kendi saflarına çekmeye çalıştığını ancak Rus istihbaratının buna engel olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.