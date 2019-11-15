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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 'Çin kaygısı'

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Savunma
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce hiç olmadığı kadar son ve en ileri teknolojilerin başta Çin olmak üzere NATO üyesi olmayan ülkelerce üretildiğine işaret ederek Çin'in NATO ülkeleri de dahil dünya üzerinde büyük bir veri topladığına dikkati çekti.

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
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    Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da başlayan NATO Endüstri Forumu'nda konuştu. 

    NATO ülkelerinin savunma bütçelerinin yüzde 20'sini araştırma ve geliştirme projelerine ayırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Stoltenberg, bu konuda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

    Stoltenberg, son teknolojinin önemli bir kısmının ise NATO dışında üretilmesine dikkati çekerek, "Daha önce hiç olmadığı kadar son ve en ileri teknolojiler, NATO ittifakı dışındaki ülkelerden geliyor, özellikle de Çin'den. Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ikinci savunma harcaması yapan ülke." ifadelerini kullandı. 

    'Çin dünya çapında devasa miktarda veri toplayabiliyor'

    Çin'in ordusunu modernize ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "Son zamanlarda Pekin sokaklarından ileri teknoloji kıtalar arası balistik nükleer füzelerinin, süpersonik seyir füzelerinin, yeni drone çeşitlerinin, gemisavar füzelerinin ve hipersonik planörlerinin geçişini gördük." diye konuştu. 

    Stoltenberg, Çin'in aynı zamanda yüz tanımadan kuantum hesaplamaya kadar yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde küresel lider haline geldiğini kaydederek, "Sadece Çin'den değil aynı zamanda NATO müttefiki ülkeler dahil dünya çapında devasa miktarda veri toplayabiliyor." dedi. 

    'NATO tarafından yakından incelenmesi çağrısında bulunuyoruz'

    ABD Savunma Bakan Yardımcısı David L. Norquist de konuşmasında, Avrupa ülkelerinin Çin teknolojilerine yönelmesinden dolayı duyduğu kaygıyı dile getirdi. 

    Avrupa'nın Çin teknolojilerine bağlılığının NATO için büyük güvenlik riskleri beraberinde getirdiğine işaret eden Norquist, "Örneğin Çin'in 5G sistemine bel bağlamak, iletişim güvenliği ve istihbarat konusunda önemli riskler taşıyor. Çin'in ittifak için teşkil ettiği tehdidin, NATO tarafından yakından incelenmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

    Norquist, gelecekteki sınamalar konusunda açık gözlü davranmak gerektiğini belirterek, "Güvenlik, zenginliğin vazgeçilmez esasıdır. Ekonomik menfaatlerden dolayı güvenlikten feragat edenler uzun dönemde ikisini de kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    Jens Stoltenberg, NATO, Çin, ABD
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