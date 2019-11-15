Çin medyası, Su-57’nin üstünlüklerini anlattı

Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57’nin özellikleri ve savaş yeteneğinin ABD'nin kıskanmasına neden olabileceği belirtildi.

Çin haber portalı Sina’da çıkan yazıda, Su-57’nin muavin yakıcıya başvurmadan süpersonik hız geliştirebildiği kaydedildi.

Ayrıca uçağın, yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu, son derece etkili silah sistemlerini taşıdığı ve süpersonik uçuş modunda savaşabildiği ifade edilirken, 'Rus dev' nitelendirilmesi yapılıyor.

Yazıda, “ABD, bu uçağın özellik ve savaş yeteneğini kıskanabilir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ABD’nin, başka bir ülkenin ordusunun onları nasıl yakaladığını kayıtsız bir şekilde izleyemeyeceği belirtildi.