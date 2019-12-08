ABD, hipersonik silah geliştirmede Rusya'dan geri kaldığını itiraf etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin hipersonik silah geliştirmede Rusya’ya yetişmek zorunda kaldığını söyledi.

İlgili soruyu yanıtlayan Esper, “Biz bu teknolojide birkaç yıl önce açıkça lider konumundayken ara verdik, şimdi de kovalamaca oynuyoruz. Savunma Bakanlığı, fiziki olarak kullanabileceğimiz her doları, hipersonik silah alanında rekabet üstünlüğünü yakalamamız için yatırıyor" ifadelerini kullandı.

'Elimizde olmayan askeri potansiyele sahipler'

Esper, "Rusya’nın çeşitli silahları, şu anki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) anlaşmasının dışında kalan stratejik silahları geliştirmesinden endişeliyim. Bu konularda raporlar ve doğrulamalar yok. (ABD’nin) hem önceki, hem de şimdiki yönetimi onların (Rusya’nın) Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile (INF) kandırdıklarını gördük. Şimdi ise orta ve kısa menzilli füzeler konusunda bizim elimizde olmayan askeri potansiyele sahipler. Bu nedenle Rusların neler yaptıklarını çok dikkatli bir şekilde izliyoruz” diye konuştu.

Karadan fırlatılan orta menzilli füzelerin Avrupa'da konuşlanmasını yasaklayan 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD'nin çekilme kararı sonrası ağustos başında yürürlükten kalkmıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3. Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.