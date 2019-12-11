Amiral Essen fırkateyni, Karadeniz’de Kalibr seyir füzesini ateşledi

Uçuş güzergahı süpersonik uçaklar tarafından izlenen Kalibr füzesinin hedefi vurma anı İHA’lar tarafından kaydedildi. Görüntüler Zvezda kanalında yayınlandı.

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, seyir füzesinin yaklaşık 40 deniz mili (250 kilometre) mesafede bulunan bir kıyı hedefini başarıyla vurduğunu ve bunun Karadeniz Filosu fırkateyn grubu tarafından gerçekleştirilen ikinci kalibr füze ateşleme operasyonu olduğunu belirtti.

Daha önce, Ağustos 2018’de Amiral Grigoroviç fırkateyni, Kalibr seyir füzesiyle sanal düşman gemisi simülatörünü başarıyla vurmuştu.

Kalibr seyir füzeleri önce 885 projesinin çok amaçlı nükleer denizaltısı Yasen için tasarlandı. Daha sonra aralarında Veliky Novgorod’un da bulunduğu 636 projesi denizaltıları ve diğer gemilere yerleştirildi. Kalibr füzelerinin menzili yaklaşık 2.5 bin kilometredir.

Rusya Deniz Kuvvetleri’nin en yeni gemilerinden biri olan 11356 projesi fırkateyni Amiral Essen, Kaliningrad’daki Yantar tesislerinde inşa edildi. Rus İmparatorluk filosunun ünlü amirali Nikolay von Essen'in adının verildiği fırkateyn, 7 Haziran 2016'da deniz kuvvetlerinin hizmetine girdi.