İspanya Adana’ya konuşlandırdığı Patriotların süresini 6 ay uzattı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrası NATO görevi kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan SAMP-T hava savunma sistemini İtalya çekme kararı almıştı. İspanya’dan ise Türkiye’nin Suriye’ye askeri harekatı sonrası farklı bir hamle geldi. Madrid yönetimi, Avrupa Birliği’nin (AB) bu konuda Türkiye’ye yönelik eleştiri ve tedbirlerine katılsa da, Adana’ya konuşlandırdığı Patriot füze savunma sisteminin süresini uzatma kararı aldı.

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, iki konuyu ayrı değerlendirdiklerini, Türkiye’nin güvenlik konularının elzem olduğunu söyledi. Hürriyet gazetesinden Sevil Erkuş’a konuşan Büyükelçi, Suriye harekatına ilişkin tüm fikir ayrılıklarına rağmen, NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik ihtiyacının yadsınamayacağını belirtti.

Uzatma kararının arkasındaki temel gerekçeyi açıkladı

Büyükelçi Barba “Adana’da konuşlandırılmış Patriot’ların görev süresi her altı ayda bir uzatılıyor. Buradaki NATO görev süresinin bir altı ay daha, yaklaşık mayıs ayına kadar uzatılma kararı alındı. Türkiye, Adana’ya yönelik hava savunma desteği talebinde bulunduğunda, bölge Suriye topraklarından kaynaklanan güvenlik tehdidi altındayd. Bu tehdit devam etmekte. Bu kararın gerekçesini şöyle açıklayabilirim: NATO’ya katıldığımız günden bu yana Türkiye ile çok yakın müttefik iki ülkeyiz. Güvenlik ve askeri konulanda Türkiye ile yürüttüğümüz işbirliğine büyük önem atfediyoruz. Bizim için Türkiye’nin güvenliği demek, diğer tüm NATO müttefiklerinde olduğu gibi, İspanya’nın da güvenliği demektir. Buradaki Askeri misyonumuzu uzatma kararı almamızın arkasındaki temel mantık budur” dedi.