İskender füzesinin fırlatıldığı anın görüntüsü yayınlandı

Füze, Astrahan Bölgesi’ndeki Kapustin Yar poligonundaki tatbikatlar sırasında fırlatıldı. Askerler, 'düşmanın' tahkimatını vurdu. Hedef, fırlatmanın yapıldığı yere 60 kilometre mesafedeydi. Hedefin başarıyla imha edildiği bildirildi.



Ayrıca tatbikata katılan askeri birlikler, saldırganları engelledi, ateş edilen ana noktaları imha etti ve rampaları taşıyan araç konvoyunun fırlatma mevzilerine ulaşmasını sağladı.

İskender sisteminin test çalışmalarının son aşaması olarak gerçekleştirilen tatbikata, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı bin 200’ün üzerinde askerin, ayrıca yaklaşık 300 silah ve askeri aracın katıldığı ifade edildi