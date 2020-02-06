Tu-160M ve Tu-160M2 stratejik bombardıman uçaklarının menzilleri artırılıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, stratejik bombardıman uçakları Tu-160M ve Tu-160M2’nin uçuş menzilinin NK-32 motorları ikinci serisi sayesinde bin kilometre artacağını söyledi.

NK-32 motoru ikinci serisininin performansının ilk versiyonuna kıyasla önemli ölçüde iyileştirildiğini vurgulayan Krivoruçko, bu benzersiz motorların, modernize edilen Tu-160M ve yeni Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarına takılacağını kaydetti.

Krivoruçko, gazetecilere yaptığı açıklamada “NK-32 motorları ikinci serisinin çalışmaları belirlenen program dahilinde yürüyor. Bugün bu projede yer alan çalışmaları hızlandırmak için gerekli önlemleri tartışacağız” dedi.

Tu-160 stratejik bombardıman uçağının ilk prototipi, Tupolev Uçak Şirketi tarafından yürütülen stratejik ve uzun menzilli savaş uçaklarının modernizasyonu için oluşturulan büyük ölçekli programın bir parçası olarak üretildi.

Tu-160, dünya havacılık tarihinde üretilmiş olan en büyük ve güçlü hipersonik uçağı olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda kanat geometrisi değişebilen en ağır savaş uçağı. İlk kez 1987'de Sovyet ordusunun hizmetine giren Tu-160, ilk kez Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlarda ‘sahada' kullanıldı.

2015'te stratejik bombardıman uçaklarının Kazan Uçak Fabrikası'nda üretimine yeniden başlanacağı duyuruldu, geçen yılın kasım ayındaysa yeni uçak, test poligonuna teslim edildi.

Modernizasyonun tamamlanmasının ardından T-160'ın etki kapasitesinin yüzde 60 civarında artması bekleniyor.