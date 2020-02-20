ABD, 2028'e kadar denizaltılarını hipesonik füzelerle donatmak istiyor

ABD'nin, 2028 yılına kadar Virginia tipi çok amaçlı saldırı denizaltılarını hipersonik füzelerle donatmak istediği belirtildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (USNI) dergisi, 2021 finans yılı savunma bütçe tasarısına dayandırdığı haberinde, "Donanma, nükleer olmayan hipersonik silahını Virginia tipi saldırı denizaltılarına yerleştirme niyetinde. Daha önce güdümlü füzelere sahip Ohio tipi çok daha büyük denizaltılara bu silahın yerleştirilmesi konusu tartışılıyordu" diye yazdı.

Hipersonik füze programının 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu amaçla 1 milyar dolar ayrıldı.