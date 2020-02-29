ABD’nin Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyat tatbikatı, Polonya’da başladı

Blaszczak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tatbikata 20 bini ABD’den olmak üzere 37 bin askerin katılacağını kaydetti.

Polonya Hükümeti Güvenlik Merkezi Analitik Bülteni’nde, bunun NATO’nun değil ABD komutasında düzenlenecek bir ABD tatbikatı olacağı belirtildi.

Bültende,“Tatbikatın temel hedefi, ABD ordusunun kara kuvvetlerini ABD'nin derinliklerindeki üslerden doğu kıyısındaki limanlara ve daha sonra Avrupa'daki limanlara aktarma yeteneğini test etmek olacak” ifadeleri yer aldı.

Bültende ayrıca, askeri teçhizatın gemilerle Avrupa'ya aktarılacağı ve daha sonra kara yoluyla Almanya ve Polonya üzerinden Baltık ülkelerine kadar olan operasyonel bölgelere sevk edileceği bilgisine yer verildi.

Tatbikat, Soğuk Savaş’tan bu yana Avrupa kıtasındaki en büyük üçüncü askeri tatbikat olacak.

DEFENDER 2020’ye, ABD ve müttefiği ülkelerden 37 bin asker katılacak. ABD hava ve deniz kuvvetlerinin de katılacağı tatbikatta, kara kuvvetlerinden üç zırhlı tugay, topçu tugayı ve bu kuvvetler için destek birimleri görev alacak.