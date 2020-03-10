Rusya'dan 'Suriye'de 8 Pantsir hava savunma sisteminin yok edildiği' iddiasına yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8 Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiği yönündeki haberlere yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tür bilgilerin "abartıdan daha fazlası" olduğu ifade edildi.

Suriye ordusunun elindeki Pantsir dahil temel hava savunma sistemlerinin Şam etrafında konuşlu olduğunu hatırlatan Bakanlık, İdlib bölgesinde Suriye ordusuna sadece 4 Pantsir’in yardım ettiğini bildirdi.

Türkiye'e ait insansız hava araçlarının yoğun saldırılarında 2 Pantsir'in hasar gördüğü aktarılan açıklamada, sistemlerin askerler tarafından onarıldığı belirtildi.