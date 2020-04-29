Şoygu: Rus ordusu Orta Asya bölgesinde geniş kapsamlı tatbikat düzenleyecek

Savunma Bakanlığı’nın kurul toplantısında konuşan Şoygu, Merkez Askeri Bölge Komutanlığı’nın Orta Asya stratejik yönünde yönetim sistemi ile ordu eğitimini geliştirmeye devam ettiğini belirterek krize ve askeri tehditlere müdahaleden stratejik operasyonların planlamasına kadar bir dizi soruna kapsamlı çözüm arayışına ve ikili tatbikatlara özel önem verildiğini dile getirdi.

Bu yıl öngörülen harekat eğitimi etkinlik sayısının yüzde 13, seferberlik eğitimi etkinlik sayısının yüzde 9, muharebe eğitimi etkinlik sayısının da yüzde 36 arttığını kaydeden bakan, bu etkinliklerin ardından iki ordu şeklinde yapılacak geniş kapsamlı tatbikatın düzenleneceğini vurguladı.

Merkez Askeri Bölge karargah ve ordu birliklerinin Orta Asya yönündeki tatbikatlarının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin ordularıyla yakın işbirliği için hayata geçirildiğini söyleyen Şoygu, “Geçen yıla göre ortak tatbikat sayısının yüzde 14 oranında arttığını kaydetmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Rus Hava İndirme Birliği’nin muharebe kabiliyeti artıyor

Rus Hava İndirme Birliği’nin bu yılın sonuna kadar 2 tabur BDM-4M hava indirme savaş aracı daha alacağını bildiren Şoygu, “Hava İndirme Birliği’nin, modern teçhizatla donatılması dahil, muharebe kabiliyetinin artırılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Hava İndirme Birliği’ne geçen Mart ayında BMD-4M modernize edilmiş savaş araçlarından oluşan 8. taburun teslim edildiğini hatırlatan bakan, iki taburun daha yolda olduğunu belirterek, “Toplamda, belirtilen süre içinde Hava İndirme Birliği’ne 15 binden fazla indirme aracı ve paraşüt sisteminin, 400 adet yeni ve modernize edilmiş silahın sağlanması planlanıyor. Böylelikle birlikteki modern silahların payı yüzde 72’ye ulaştırılacak” ifadesini kullandı.

Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Franz Josef Toprakları’nda, 19-24 Nisan günleri özel hareket birliklerinin katılımıyla bir tatbikatın düzenlendiğini anlatan Şoygu, dünya tarihinde ilk kez 10 bin metre yükseklikten paraşütle atlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan, “Yüksek irtifalardan yapılan paraşütle atlamalar, özel hareket birliklerine Arktik koşullarda dahil dünyanın her yerinde hedefe oldukça uzak mesafeden gizlice hareket etme fırsatını sağlıyor” dedi.