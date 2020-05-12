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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Rusya: NPT inceleme konferansının ertelenmesinin değerini sorgulatmamasını umuyoruz

    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202005121042020784-rusya-npt-inceleme-konferansinin-ertelenmesinin-degerini-sorgulatmamasini-umuyoruz/

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) inceleme konferansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenmesinin, anlaşmanın değerinin sorgulatılmasına fırsat olmamasını umduğunu söyledi.

    Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) inceleme konferansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenmesinin, anlaşmanın değerinin sorgulatılmasına fırsat olmamasını umduğunu ifade etti.

    Daha önce SSCB’nin yaptığı gibi Rusya’nın da anlaşmanın tüm maddelerini eksiksiz olarak yerine getirdiğine ve belgeye bağlı olduğuna dikkat çeken Ryabkov, "Maalesef bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sıradaki NPT inceleme konferansı ertelendi. Bunun çeşitli ülkeler ve çevrelerde çok sayıda bulunan eleştirmenler için anlaşmanın kalıcı değerinden şüphe etmeleri için fırsat olmamasını umarız" diye konuştu.

    ‘NPT uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar için temel öneme sahip’

    NPT’nin uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar için temel önemine dikkat çeken Ryabkov, "Bu belge, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla yaygın kullanımı için sağlam ve umarız ki sarsılmaz bir temel oluşturdu" diyerek şu ifadeleri kullandı:

    "1995’te anlaşmanın süresiz olarak uzatılmasının, Ortadoğu'da nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasına ilişkin kararın kabul edilmesinden sonra mümkün olduğunu hatırlatırım. NPT’nin emanet alan ülkelerden biri olan Rusya, bu amaç doğrultusunda tutarlı ve yapıcı bir şekilde çalışıyor, bu kapsamda geçen yıl bölge konusundaki konferansın başarıyla gerçekleşmesine katkı sağladı. İleride de bunun üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz."

    ‘130 ünlü ismin çağrısı yapıcı ve önemli’

    Ryabkov ayrıca 130'dan fazla önde gelen siyasinin ve kamuya mal olmuş ünlü ismin NPT'nin önemi konusunda yayınladığı ve politik önemini vurguladığı açıklamaya dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "Bu açıklama aslında nükleer devletlere, dünyanın diğer tüm ülkelerine, anlaşmayı korumak, bütünlüğü konusunda çaba göstermek ve NPT düzenini baltalayabilecek adımlara izin vermemek için bir çağrıdır. Bu çağrının oldukça yapıcı ve önemli olduğu düşüncesindeyiz. Görmüş olduğumuz tüm sinyallere gerekli dikkati göstereceğiz."

    1970’de yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) süresi 25 yıldı, ancak 1995’te süresiz olarak yürürlükte kalması kararlaştırıldı.

    Etiketler:
    pandemi, Sergey Ryabkov, Erteleme, Konferans, Koronavirüs, Kovid-19, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (NPT), ABD, Rusya
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