Ryabkov: Rusya, ABD'ye START-3 Anlaşması'nın 5 yıl uzatılmasını teklif etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Washington'a Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) 5 yıl uzatılmasını teklif ettiğini ve bu süre zarfında yeni bir mekanizma geliştirilebileceğini söyledi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Rusya ile ABD arasında START-3 Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

10 yıldır nükleer silahlar alanında sürdürülebilirliği güvenli bir şekilde sağlayan START-3'ün 5 yıl daha uzatılmayı hak ettiğini düşündüklerini kaydeden Ryabkov, bu sürede silah kontrolüne ilişkin yeni bir mekanizma geliştirilebileceğini ya da mevcut mekanizmanın iyileştirilebileceğini ifade etti.

Ryabkov, ABD'nin anlaşmayı koşulsuz olarak 5 yıl süreyle uzatma teklifine olumlu yanıt vermeye hazır olmadığını gördüklerinin altını çizdi.

Ryabkov'a göre Çin faktörünün Rusya'nın START-3'ün uzatılması konusundaki tutumunu etkileyebileceği yönünde ABD'de var olan beklentiler gerçekçi değil. Rus yetkili, "Gelecekte silah kontrolüne ilişkin her türlü konu, müzakere masasında sakin bir şekilde, tamamen farklı sorunları ve yaklaşımları tek bir konuya bağlama girişiminde bulunulmadan istişare edilmelidir. Moskova ile Washington arasında halihazırda birbirinden farklı alanlarda çok sayıda sorun birikmişken mevcut zorlu durumu ek taleplerle daha da zorlaştırmanın yanlış olacağını düşünüyoruz" dedi.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.