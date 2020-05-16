Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağının pilotsuz modda denemeleri yapılıyor

Rusya’nın savunma sanayi kuruluşlarından birisinden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında,yapılmakta olduğunu söyledi.

İsminin verilmemesini isteyen kaynak, deneme uçuşları esnasında bir pilotun uçakta bulunduğunu, ancak sadece uçuşta gereken tüm işlevlerin yerine getirip getirilmediğini denetlediğini söyledi.

Su-57, hem hava hem kara hem de su üstündeki tüm hedeflerin imha edilebilmesi için tasarlanmış beşinci nesil bir savaş uçağı.

İlk deneme uçuşu 2010’da yapılan uçağın seri üretimine başlanmış durumda. Bu sene içerisinde Rusya Hava Kuvvetleri’ne bir dizi Su-57 teslim edilmesi bekleniyor.