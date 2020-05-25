Akar: İdlib'de birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib’de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor " dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 10. Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.
222. Filo Komutanlığını ziyaret eden Akar burada personelle bayramlaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin uygulandığı ziyaretlerde konuşan Bakan Akar, Silahlı Kuvvetlerin bütün halinde, hem terörle hem de koronavirüs ile mücadelesinin devam ettiğini belirtti.
'Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi'
Terörle mücadelenin hız kesmediğini vurgulayan Akar, "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Akar şöyle devam etti: "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
'İdlib'deki ateşkes sonucunda yaklaşık 300 bin Suriyeli evlerine dönebildi'
5 Mart’ta Rusya ile varılan mutabakatın ardından İdlib’de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğini ifade eden Akar, "İdlib’de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi" dedi.
Askerlerin bayramını bir kez daha kutlayan Akar, şunları kaydetti: "Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker, sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil memur ve işçimiz başta olmak üzere salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz."
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