Die Welt: ABD'nin Açık Semalar Antlaşması kararından zarar gören taraf kendisi olacak

Alman Die Welt gazetesi, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması’ndan (ASA) çıkma kararından dolayı kaybedeceğini, Rusya için hiçbir şeyin değişmeyeceğini yazdı.

Die Welt’in yazısında, Açık Semalar Antlaşması'nın (ASA) Amerikan ve Rus askerleri arasında işbirliği için eşsiz bir fırsat olduğu ve ülkeler arasındaki şeffaflığı ve karşılıklı güveni güçlendirdiği ifade edilirken feshinin Avrupa’nın güvenliği için felakete dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Yazıda, "ABD'nin anlaşmadan çıkma kararından sadece Amerikalıların kendileri zarar görür, çünkü askeri tesis ve altyapıya erişimi kaybedecekler" ifadelerine yer verildi.

Moskova ve Washington arasında daha önce anlaşmazlıkların ortaya çıktığını, bunun sonucunda ABD’nin Rus askerlere Hawaii ve Alaska üzerinde uçuş yapmayı yasakladığını hatırlatan Die Welt, Rusya’nın da Amerikalılar için Abhazya, Güney Osetya ve Kaliningrad bölgesini kapattığını yazdı. ABD’nin ayrıca yeni keşif uçağı Tu-214ON’da dijital kamera sisteminin kullanılmasının gayri meşru olarak gördüğü hatırlatıldı.

Yazıda, Trump’ın ASA’dan çıkma kararını, keşif çalışmalarının sadece uydularla yapılabileceğini savunan ve Pentagon’un kullandığı Boeing WC-135’lerde dijital kameralarının olmamasını eleştirenler politikacıların baskısı altında aldığı görüşüne yer verildi.

Antlaşmadan çıkmasının ABD için iki büyük olumsuz yanı olduğunu belirten Alman gazete, Amerikan askerlerinin Rusya toprakları üzerinde uçma fırsatını kaybedeceğini ve uydulardan alınan verileri yayınlayamayacağını ve diplomatik kanallar üzerinden değerlendiremeyeceğini kaydetti.

Ayrıca ABD’nin NATO’daki partnerlerinin, gelişmiş uydulara sahip olmadan, ASA kapsamında yapacakları uçuşlar sayesinde Rus askeri altyapısının görüntülerini elde edebileceği kaydedilen yazıda, bu uçuşların politik jest olarak kullanılabileceğine işaret edildi.

Rusya’nın ASA kapsamındaki uçuşların yüzde 90’ını Avrupa semalarında yaptığı için Washington’un antlaşmadan vazgeçmesinin neredeyse hiçbir şekilde Moskova’yı etkilemeyeceğini yazan Die Welt, Moskova’nın aynı şekilde yanıt vermesi durumunda ASA’nın tarih olacağının altını çizdi.