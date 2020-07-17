Rusya’da Mistral tipi helikopter gemileri üretilecek

Gemi inşa endüstrisinde bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, "Rusya’da, tarihinde ilk kez Mistral tipi helikopter gemileri üretilecek. Tören, Kırım’ın Kerç kentindeki Zaliv tersanesinde yapılacak" dedi.

Zaliv tersanesinde iki gemi birden üretilecek. Henüz gemilerin taktik ve teknik özellikleri açıklanmadı, bunun törenden sonra yapılacağı bildirildi.

İlk geminin ‘Sivastopol’ adını alacağı biliniyor.

Maliyetinin en az 40 milyar ruble (3.8 milyar TL) olarak tahmin edilen ilk geminin 2027’de teslim edilmesi planlanıyor. Gemide, Ka-52K Katran, Ka-27, Ka-29 ve Ka-31 savaş helikopterleri üslenecek.

Gemiler, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Pantsir-M hava savunma sistemi ve 100 mm kalibreli A-190 top sistemiyle donatılacak.

Rusya, Mistral tipi ilk iki helikopter gemisini Fransa’ya sipariş etmişti. Fransa, Ukrayna’daki olaylar bağlamında gemileri Rusya’ya teslim etmeyi reddetmiş, anlaşma feshedilmişti ve gemilerdeki Rus yapımı teçhizat sökülmüştü. Daha sonra 2 savaş gemisi, 950 milyon euro karşılığında Mısır'a satılmıştı.