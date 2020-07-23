Rusya Ulusal Savunma Merkezi, Karadeniz ve Baltık filolarına ait nöbetçi hava savunma güçlerinin Karadeniz ve Baltık'ta NATO'ya ait keşif uçakları tespit ettiğini duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma Merkezi'nden yapılan açıklamada "22 Temmuz'da radar araçları, ABD Donanması'na ait P-8A Poseidon ve U-2S keşif uçaklarının Karadeniz havzası üzerinde, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait R-ZS Orion keşif uçağının da Baltık Denizi üzerinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti" denildi.

Nöbetçi hava savunma güçlerinin bu uçaklara refakat ettiğini belirten Ulusal Savunma Merkezi, Rusya'nın devlet sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğinin altını çizdi.

Rus hava savunma unsurları, Rusya yakınında keşif yapan NATO uçaklarına refakat etti https://t.co/9FLUmyFCUI pic.twitter.com/PeBXFNAMgn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2020

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.