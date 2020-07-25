Eski Mossad Direktörü: İsrail, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyemiyor

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörlerinden Şabtay Şavit, İsrail'in İran'ın nükleer silah bulunduran ülkeler arasında yer almasına engel olamadığını ancak bu silahların kullanılmasını engelleyebileceğini söyledi.

Eski Mossad Direktörü Şabtay Şavit, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in bu çalışmaları engelleyemediğini belirtti.

Times of Israel'e verdiği röportajda Şavit, "(İran'ın) Nükleer bombaları olduğu andan itibaren İsrail'in varlığını fiziksel olarak tehdit edeceğini söyleyenlerden değilim. Hayır. Ancak (nükleer) bombaları olan bir devlet, bunu çıkarlarını ilerletme yönünde her türlü etki alanını yaratmak için kullanabilir" dedi.

Şavit, Tahran'ın nükleer kapasitesini sadece İsrail'e karşı değil ABD ve Türkiye'ye karşı kendisini koruma altına almak amacıyla geliştirdiğini kaydetti.

Diğer yandan Şavit, İsrail'in İran'a nükleer silah geliştirme konusunda engel olamadığını ancak bunların kullanımını engelleyebileceğini dile getirdi.

8 yıl süren İran-Irak savaşının İran'ın konvansiyonel olmayan silahlar geliştirmesine de ön ayak olduğunu belirten Şavit, "Nükleer ve balistik füzeler, kimyasal, biyolojik, siber silahlar… Siber de buna dahil, profesyonel terminolojide, geleneksel olmayan cephaneliğin bir parçası" ifadelerini kullandı.