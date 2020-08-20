Kalaşnikov’dan yeni silah duyurusu: Akıllı tüfek MP-155 Ultima

Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’, Rus sosyal paylaşım ağı VKontakte’deki sayfasından yayınladığı videoda yivsiz tüfek MP-155 bazında geliştirdiği ilk akıllı tüfeğinin ön tanıtımını yaptı.

Bluetooth ve Wi-Fi işlevleri sayesinde mobil cihazlarla bağlantı kurabilen tüfeğin üzerinde farklı modların seçilebildiği monokrom ekran yer alıyor.

Kalaşnikov yetkilileri, yivsiz tüfek MP-155 bazında geliştirilen yeni akıllı tüfek prototipinin, ‘yenilikçi tasarıma sahip ilk akıllı silah’ olduğunu ve mobil cihazlarla bağlantı kurabildiğini aktardı.

Videoda ayrıca ‘Kamera’, ‘Atış’, ‘Pusula’ ve diğer farklı seçeneklerin bulunduğu renkli monokrom ekran yer alıyor. Aynı ekranda pil doluluk oranı, Bluetooth ve Wi-Fi ikonları da görülebiliyor.

Teknik özellikleri açıklanmayan MP-155 Ultima, 23-29 Ağustos’ta düzenlenecek Army 2020 savunma fuarında görücüye çıkacak.