MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ot43Awsw1G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2020

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