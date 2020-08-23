Putin: Army-2020 ve Uluslararası Ordu Oyunları savunma alanındaki bağları güçlendirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün başlayan Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 ve Uluslararası Ordu Oyunları’nın ülkeler arasında savunma alanındaki bağları güçlendireceğini söyledi.

Putin, Army-2020 forumunun katılımcılarına yaptığı konuşmada, Army-2020 ve Uluslararası Ordu Oyunları’nın ülkeler arasındaki savunma alanındaki bağları güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Putin, “Ordu Oyunları’ndaki yarışmaların ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki barış ve karşılıklı anlayışı güçlendirmesi önemli” dedi.

‘Mevcut tehditlere karşı birlikte çözüm aranmalı’

Ayrıca güvenlik ve askeri teknik işbirliği alanında güvenilir ilişkiler inşa etmenin önemini de vurgulayan Putin, mevcut tehditlere karşı birlikte çözüm aranması gerektiğini kaydetti.

Bu yıl Army-2020 ve Uluslararası Ordu Oyunları’nın aynı anda başladığını hatırlatan Putin, oyunların dostane ilişkileri ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini de ifade etti.

Putin’e göre, oyunlar sırasında farklı ülkelerden askerler hüner, teknik, eğitim, disiplin alanında yarışıyor, ciddi testlerden geçmeye hazır olup olmadıklarını kontrol edebiliyor, olağanüstü şartlarda kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.

Putin ayrıca etkinlikler çerçevesinde çok sayıda kişinin Rusya ordusunun imkânlarını görme; yerli ve yabancı savunma endüstrisindeki en yeni gelişmeler ve uluslararası işbirliği kapsamında gerçekleştirilen başarılı projelerle tanışma imkânı bulacağını ifade etti.

Putin, bu bağlamda forum çerçevesinde yeni anlaşmalar ve partnerlik girişimleri konusunda etkili şekilde ileriye dönük adımların atılmasını umduğunu kaydetti.