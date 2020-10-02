IISS: Rusya’nın savaş gücü soğuk savaştan bu yana en üst düzeyde

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), Rusya ordusunun savaş gücünün soğuk savaştan bu yana en üst düzeyde olduğunu belirtti.

IISS’nin hazırladığı “Rus Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu: değerlendirme” adlı raporda, Rus ordusunun onlarca yıldır yapılan yatırım ve reformlar sayesinde daha profesyonel ve donanımlı hale geldiği ifade edildi. Özellikle nükleer potansiyel ve Hava-Uzay Kuvvetleri’nin modernizasyonunda elde edilen başarılara dikkat çekilirken kara ve deniz kuvvetlerinin savaş gücünün de çok yüksek düzeyde olduğu kaydedildi.

Raporda, “Günümüzde Rus Silahlı Kuvvetleri etkili askeri araca dönüştü ve Moskova bu aracı kullanmaya veya bu aracı tehdit olarak kullanmaya hazır olduğunu sergiledi” ifadesine yer verildi.

Araştırmacılar, mevcut modernizasyonun, 2008 Güney Osetya çatışmasının ardından başladığına işaret etti.