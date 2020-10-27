Ankara'da IŞİD operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem yapacaklardı

TRT Haber'in aktardığına göre, Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 IŞİD'li iki ayrı operasyonda gözaltına alındı.

Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında IŞİD'in tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

TRT Haber'de yer alan habere göre, IŞİD'de çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'de oldukları belirlenen 2 grup tespit edildi.

#SONDAKİKA

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı.https://t.co/SVDKQ4oPyB — TRT HABER (@trthaber) October 27, 2020

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Biri infazcı, ikisi çatışmalara katıldı

Ayrıca şüpheliler arasındaki M.B.H.A. 'nın IŞİD içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.' nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edilmiştir.