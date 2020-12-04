Havadayken motoru alev alan ABD'ye ait bombardıman uçağı İngiltere'ye acil iniş yaptı

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 bombardıman uçağı, Akdeniz’deki misyonundan dönerken motorlarından biri alev aldığı için imdat çağrısı yaptı.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 bombardıman uçağının, Akdeniz'deki misyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolunda motorlarından biri alev aldı.

Uçak, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir üsse iniş yapabilmek için yakıt boşaltmaya başladı.

Worcester ve Gloucestershire arasında 2 saatten fazla bir süre dolaşan uçağın saat 17.15 gibi Gloucestershire’daki Fairford hava üssüne iniş yaptığı aktarıldı.