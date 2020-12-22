Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’daki patlayıcı temizleme çalışmalarına devam etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Dağlık Karabağ’da 238 hektarlık alanı patlayıcılardan temizleyen Rus barış güçleri, 10 hektarlık alanı daha güvenli hale getirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçlerinin mühendislik birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda 248 hektarlık alan, 95.3 kilometrelik yol, 423 ev patlayıcılardan temizlendi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, çalışmalarda 8 bin 300’den fazla patlayıcı madde ele geçirildi.

Diğer yandan gün içinde 351 kişi Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan Dağlık Karabağ’daki Stepanakert’e dönüş yaptı. Rus devriye güçleri göçmenlerin bulunduğu otobüslere eşlik etti.

Şimdiye kadar 43 binden fazla kişi Dağlık Karabağ’daki evlerine dönüş yaptı.