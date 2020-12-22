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    Sergey Şoygu

    Şoygu: Bugüne kadar Karabağ’da ciddi herhangi bir olaya meydan verilmedi

    © Sputnik / Mikhail Klimentiev
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’a geldikleri zamandan bu yana bölgede ciddi herhangi bir olayın yaşanmasına izin verilmediğini belirtti.

    Bakanlık bünyesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda konuşan Sergey Şoygu, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’a geldikleri zamandan bu yana bölgede ciddi herhangi bir olayın yaşanmasına izin verilmediğini söyledi.

    “Bugüne kadar ciddi herhangi bir olay yaşanmadı. Laçin koridoru, sivil araçların geçişleri için açık ve güvenli” diyen Şoygu, ayrıca şimdiye kadar Rus barış gücü birliklerinin öncülüğünde Ermenistan ve Azerbaycan taraflarının arasında ‘herkese karşı herkes’ ilkesine göre esir takası gerçekleştiğini, cenazelerin karşılıklı olarak teslim edildiğini vurguladı.

    Orgeneral Şoygu, “Siviller tamamen güvenli bir şekilde sürekli ikamet ettikleri bölgelere dönüyor ve evlerini onarıyor. Kendilerine Barış Gücü Yönetim Merkezi’nin askeri personeli yardım ediyor. Barış gücü birlikleri 14 Kasım’dan bu yana 42 binden fazla sığınmacının geri dönmesini sağladı” ifadelerini kullandı.

    ‘Rusya Army-2020’de 380 milyon doların üzerinde ihracat kontratı imzaladı’

    Şoygu, geçen ağustosta gerçekleşen Army-2020 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda Rusya’nın dış ülkelerden alıcılarla 380 milyon doların üzerinde ihracat kontratı imzaladığını hatırlattı:

    “Forumda askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yabancı müşterilerle 380 milyon dolardan fazla tutarında askeri ürünlerin tedariki ile ilgili ihracat kontratları ve bir dizi uluslararası anlaşma imzalandı.”

    Foruma 92 ülkeden heyetlerin katıldığını, ziyaretçilerin sayısının 1.4 milyon kişiden fazla olduğunu da hatırlatan Şoygu, “Ayrıca savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren 27 şirketle 1 trilyon 160 milyar ruble tutarında 41 devlet kontratı imzalandı” diye konuştu.

    ‘Rus ordusunun muharebe yeteneği 2020’de yüzde 13 oranında arttı’

    Orgeneral Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe yeteneğinin bu yıl içinde yüzde 13 oranında arttığına dikkat çekti.

    Şoygu, “2020 yılı için belirlenen tüm görevler Silahlı Kuvvetler tarafından tamamlandı. Ordunun muharebe yeteneği yüzde 13 oranında arttı. Ülke savunmasının belirlenen düzeyde olması sağlandı” vurgusunu yaptı.

    Orgeneral Şoygu ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki yıl çeşitli silah ve araçlarla güçlendirileceğini kaydetti:

    • Stratejik Füze Kuvvetleri, 13’er Yars ve Avangard kıtalararası balistik füze rampası ile güçlendirilecek, modern silah oranı yüzde 88’e ulaşacak;
    •  Donanmaya Bulava füzeleri ile donatılmış Borey-A sınıfından 2 denizaltı dahil olmak üzere toplam 32 gemi katılacak;
    •  Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ve Donanma Hava Kuvvetleri’ne 100’den fazla uçak ve helikopter katılacak.
    Etiketler:
    Rus barış gücü, Dağlık Karabağ, Karabağ, Sergey Şoygu
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