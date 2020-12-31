Rus Su-57 avcı uçakları Japonya'yı 'fethetti'

En yeni Rus avcı uçağı Su-57'leri değerlendiren Yahoo News Japan sitesinin kullanıcıları, Su-57'yi mükemmel bir uçak olarak niteledi.

Rus savaş uçağının tüm fotoğraflarını internet üzerinden ayrıntılı olarak inceleyen Japon kullanıcılar, uçağın görünümü, gizli yetenekleri ve kullandığı silahlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Portalının kullanıcılardan biri, "Güçlü motor, harika kontrol edilebilirlik ve mükemmel pilotlar. Görünüşe göre, gerçek bir savaşta başarılı olacak" yorumunda bulundu. Başka bir kullanıcı ise, "Sukhoi Su-57 savaş uçaklarının çok güzel görünen kendine özgü bir silueti var" diye yazdı.

Kullanıcıların birçoğu, Rus üretimi uçağın hem kontrol edilebilirlik hem de savaş görevlerini yerine getirme açısından mükemmel bir uçak olduğu sonucuna varırken kimisi bu modelin coğrafi avantajlardan faydalanmanın mümkün olabileceği Rusya topraklarının savunması için tasarlandığını belirttiler.

Bazı kullanıcılar ise, Rus savaş uçağının Amerikan F-35'ten daha iyi tasarlandığını düşündüklerini dile getirdi.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.