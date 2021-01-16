NATO, Rusya’yı Açık Semalar Anlaşması’nı bozmakla suçladı

Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığı haberini değerlendiren Cazalet, “Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme niyetini dikkate aldık. Rusya’nın bir süredir anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini seçici olarak yerine getirmesi, bu önemli anlaşmanın Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ve istikrara olan katkısını bozuyordu” ifadesini kullandı.

Cazalet ayrıca Rusya’nın bu kararından sonra NATO müttefiklerinin Moskova ile silah kontrolü konusundaki diyaloga bağlı kalacağını da sözlerine ekledi.