Kayıt
20:25 22 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Trump'ın son Savunma Bakanı, giderayak F-35 için 'beş para etmez' imasında bulundu

    © REUTERS / Tom Williams
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 110
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1043244592_0:14:1600:914_1200x675_80_0_0_3ed0ead981ef43fa241c8b972469d90d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202101221043639429-trumpin-son-savunma-bakani-giderayak-f-35-icin-bes-para-etmez-imasinda-bulundu/

    ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta Joe Biden'a devreden Donald Trump'ın 6. ve son Savunma Bakanı Christopher C. Miller, Türkiye'nin programından dışlandığı F-35 savaş uçakları için beş para etmediğine, Frankenstein gibi bir canavara benzediğine işaret eden sözler sarf etti. 

    45. ABD Başkanı Donald Trump'ın son Savunma Bakanı olarak çok kısa süre görev yapan Christopher C. Miller, Türkiye'nin en önemli üreticilerinden ve siparişçilerinden olmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle müşterek taarruz uçağı programından dışlandığı F-35 aleyhinde çok sert konuştu.

    9 Kasım'da Savunma Bakanı Vekili atanan Christopher C. Miller, F-35'lerle ilgili bir soruya verdiği cevapta trilyon dolarlık askeri programı yerin dibine soktu.

    Eski bir ABD Özel Kuvvetler subayı olan Miller, F-35'ten birebirde 'b.k parçası' diye çevrilebilen ve 'beş para etmez' anlamına gelen 'piece of shit' kelimesini çağrıştırırcasına konuştu. Miller'ın 5. nesil savaş uçağı F-35 için "piece of…"  demesi, "boş bıraktığı kelimenin ne olduğunu tahmin edin" esprilerine neden oldu.

    Pentagon'un yayımladığı transkripte göre Trump daha henüz görevi devretmemişken ABD Savunma Bakanı Vekili şöyle konuştu:

    "Yani, bu görevden ayrılmak için sabırsızlanıyorum, inan bana. Ama bir parçam, alım sürecine müdahil olmak ve kötücül sorun hakkında konuşmak isterdi. F-35'lere el atmak, vaka incelemesi yapmak isterdim."

    'O yatırıma karşılık bu kabiliyet'

    "Size anlatmam lazım, dün bir adamla konuşuyorduk, bir yarbay ya da albayla, 'Neyle uçuyorsun' dedim, 'F-35' dedi, 'beş para...' diyecek oldum ve o da öyle diyecek gibi oldu ve güldü, ben de 'Yoo, cidden, bana söyle' dedim, F-16 pilotuydu, 'F-35 inanılmaz bir uçak'dedi, o yatırıma karşılık bu kabiliyet, asla kullanmamamız gereken bir uçak, 'caydıracakmışız', bla bla bla, biz 5. nesil miyiz?"

    'Biz bir canavar yarattık'

    "Biliyorsunuz, bence bu çok eğlenceli, şimdi, biliyorsunuz, '6. nesine yatırım yapmamız lazım', bence biz bir canavar yarattık, ama siz bunu zaten biliyorsunuz."

    '5. nesil çöpe gitsin, 6. nesile yatırım yapılsın' çağrısı

    Böylelikle 5. nesil F-35 için on milyarlarca dolar harcamış ABD'nin şimdi de 6. nesil savaş uçağı üretilmesi çağrılarıyla karşı karşıya kalmasına atıf yapan Miller, sözleriyle artık F-35'i dert etmek zorunda olmamaktan duyduğu rahatlığı da yansıttı. Bu artık ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'dan onay alan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in başını ağrıtacak. Emekli general Lloyd Austin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) da yönetmişti.

    20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35'lerde muharebe kabiliyetine zarar verecek ve pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek türden yaklaşık 871 kusur bulunduğu belirtiliyor. ABD ile müttefikleri, F-35'i jet başına 110 ila 117 milyon dolardan satın alıyor, uçuş saati başına yaklaşık 44 bin gibi fahiş bir maliyeti kaldırarak programı sürdürülebilir kılıyor ve halihazırda uçmakta olan eski jetlerin güncellenmesi için de ilave para ödüyor.

    Etiketler:
    Canavar, Donald Trump, Türkiye, ABD, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı, F-35s savaş uçağı, F-35 Lightning II, F-35B Lightning, F-35 Şimşek II, F-35, Christopher Miller
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet