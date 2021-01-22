Trump'ın son Savunma Bakanı, giderayak F-35 için 'beş para etmez' imasında bulundu

ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta Joe Biden'a devreden Donald Trump'ın 6. ve son Savunma Bakanı Christopher C. Miller, Türkiye'nin programından dışlandığı F-35 savaş uçakları için beş para etmediğine, Frankenstein gibi bir canavara benzediğine işaret eden sözler sarf etti.

45. ABD Başkanı Donald Trump'ın son Savunma Bakanı olarak çok kısa süre görev yapan Christopher C. Miller, Türkiye'nin en önemli üreticilerinden ve siparişçilerinden olmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle müşterek taarruz uçağı programından dışlandığı F-35 aleyhinde çok sert konuştu.

9 Kasım'da Savunma Bakanı Vekili atanan Christopher C. Miller, F-35'lerle ilgili bir soruya verdiği cevapta trilyon dolarlık askeri programı yerin dibine soktu.

Eski bir ABD Özel Kuvvetler subayı olan Miller, F-35'ten birebirde 'b.k parçası' diye çevrilebilen ve 'beş para etmez' anlamına gelen 'piece of shit' kelimesini çağrıştırırcasına konuştu. Miller'ın 5. nesil savaş uçağı F-35 için "piece of…" demesi, "boş bıraktığı kelimenin ne olduğunu tahmin edin" esprilerine neden oldu.

Takes one to know one - Outgoing Secretary of Defense Thinks the F-35 Is a "Piece of Shit” ⁦@DeptofDefense⁩ ⁦@usairforce⁩ https://t.co/QbYXmKiCI2 — LCDRKeeley (@LCDRKeeley) January 20, 2021

Pentagon'un yayımladığı transkripte göre Trump daha henüz görevi devretmemişken ABD Savunma Bakanı Vekili şöyle konuştu:

"Yani, bu görevden ayrılmak için sabırsızlanıyorum, inan bana. Ama bir parçam, alım sürecine müdahil olmak ve kötücül sorun hakkında konuşmak isterdi. F-35'lere el atmak, vaka incelemesi yapmak isterdim."

'O yatırıma karşılık bu kabiliyet'

"Size anlatmam lazım, dün bir adamla konuşuyorduk, bir yarbay ya da albayla, 'Neyle uçuyorsun' dedim, 'F-35' dedi, 'beş para...' diyecek oldum ve o da öyle diyecek gibi oldu ve güldü, ben de 'Yoo, cidden, bana söyle' dedim, F-16 pilotuydu, 'F-35 inanılmaz bir uçak'dedi, o yatırıma karşılık bu kabiliyet, asla kullanmamamız gereken bir uçak, 'caydıracakmışız', bla bla bla, biz 5. nesil miyiz?"

'Biz bir canavar yarattık'

"Biliyorsunuz, bence bu çok eğlenceli, şimdi, biliyorsunuz, '6. nesine yatırım yapmamız lazım', bence biz bir canavar yarattık, ama siz bunu zaten biliyorsunuz."

'5. nesil çöpe gitsin, 6. nesile yatırım yapılsın' çağrısı

Böylelikle 5. nesil F-35 için on milyarlarca dolar harcamış ABD'nin şimdi de 6. nesil savaş uçağı üretilmesi çağrılarıyla karşı karşıya kalmasına atıf yapan Miller, sözleriyle artık F-35'i dert etmek zorunda olmamaktan duyduğu rahatlığı da yansıttı. Bu artık ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'dan onay alan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in başını ağrıtacak. Emekli general Lloyd Austin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) da yönetmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35'lerde muharebe kabiliyetine zarar verecek ve pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek türden yaklaşık 871 kusur bulunduğu belirtiliyor. ABD ile müttefikleri, F-35'i jet başına 110 ila 117 milyon dolardan satın alıyor, uçuş saati başına yaklaşık 44 bin gibi fahiş bir maliyeti kaldırarak programı sürdürülebilir kılıyor ve halihazırda uçmakta olan eski jetlerin güncellenmesi için de ilave para ödüyor.