P-72 deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu tamamladı

Meltem-3 Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan 'TCB-751' kuyruk numaralı P-72 deniz karakol uçağının görev uçuşunun ardından Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, personelle de sohbet etti.

Uçakta görevli personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, "Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla Silahlı Kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim ve tecrübesi yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerden çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, P-72 deniz karakol uçağının, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başladığını belirterek görevli personelimize “Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli” dedi. pic.twitter.com/7pO4V4Mgt1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021

​Mevcut P-235 uçağıyla kıyaslandığında görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilme yeteneğine sahip P-72 deniz karakol uçağı, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek.

Daha fazla denizaltının yerini tespit etmekte kullanılan sonar sistemi olan 'sonobuoy' taşıma kapasitesine sahip uçak, bu özelliğiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacak.