Eski Rusya Savunma Bakanı İvanov, dünyada ses getiren yeni silahların ülkeye maliyetini açıkladı

Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey İvanov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018'de duyurduğu yeni silahların yaklaşık 200 milyar rubleye (20 milyar TL) mâl olduğunu söyledi.

Günümüzde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilciliğini yapan eski Savunma Bakanı Sergey İvanov, Rusya Askeri Tarih Derneği'nin Moskova'da düzenlediği bir etkinlikte konuştu.

İvanov, yaptığı açıklamada "Gizlemeyeceğim, günümüzde Rus ordusunun envanterine katılan ve Devlet Başkanı'nın son mesajında bahsettiği Avangard, Peresvet, Poseidon ve diğer birçok yeni silahların geliştirilmesinin başında ben de vardım. Bunu yorulmadan, sessiz sedasız, devasa finansal çabalar olmadan, yani yavaş yavaş yapmamız 10 yıl aldı. Yılda 10-20 milyar ruble harcandı" ifadelerini kullandı.

Bu harcamanın, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin trilyonlarca rublelik bütçesi için çok cüzi bir rakam olduğunu kaydeden İvanov, "Bunu stres, gereksiz propaganda gürültüsü olmadan yaptık. Yaptıktan sonra duyurduk. Çok ses çıkarmadık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında, yeni nesil Rus silahlarını duyurmuştu.

Putin'in duyurduğu silahlar arasında Sarmat kıtalararası füzesi, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, Burevestnik nükleer motorlu kruz füzesi, Poseidon denizaltı insansız hava aracı (İHA) sistemi, Kinjal hipersonik füze sistemi ve Peresvet lazer sistemi yer almıştı.