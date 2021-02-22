Armata tankının Rus ordusuna seri teslimatları önümüzdeki yıl başlayacak

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod (UVZ) Ural Tasarım Bürosu baş tasarımcısı Andrey Terlikov, Rusya’nın en yeni tankı Armata’nın önümüzdeki yıldan itibaren Rus ordusuna düzenli bir şekilde teslim edilmeye başlayacağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terlikov, Rusya’nın en yeni tankı Armata’nın önümüzdeki yıldan itibaren Rus ordusuna düzenli bir şekilde teslim edilmeye başlayacağını ifade etti.

Terlikov, “Devlet testleri devam ediyor, önümüzdeki 1-2 yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Kontratlardan bir tanesine göre 2021 yılının sonuna kadar üretim öncesi ilk partinin teslim edilmesi planlanıyor. 2022’den itibaren ise düzenli seri teslimatlara başlayacağız” diye konuştu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom çatısındaki işletmelerin yeni tank için standart mühimmatı bu yılsonuna kadar geliştireceklerine dikkat çeken Terlikov, UVZ’nin şu anda Rusya Savunma Bakanlığı ile Armata’ların askeri testlerinin yapılması, ordu altyapısının tankları kullanmaya hazır oluşu ve operatörlerin eğitimi gibi konuları görüştüğünü, ayrıca üretim maliyetinin düşürülmesinin de gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların taarruzuna destek vermek, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.

Armata, IDEX 2021'de ilk kez görücüye çıkmış bulunuyor.