Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Bayraktar TB2, 300 bin saati geçti, darısı milyonlara

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... Bayraktar TB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... #BayraktarTB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara..." ifadelerini kullandı.

🔴Fırat Kalkanı

🔴Zeytin Dalı

🔴Pençe

🔴Doğu Akdeniz

🔴Barış Pınarı

🔴Bahar Kalkanı

🔴Tek Vatan 🇦🇿

🔴İç Güvenlik Harekatları

ve

🔴tüm insani yardım görevlerinde...#BayraktarTB2 3️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ saati geçti!



Darısı milyonlara...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/hCNfNfRn0a — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 22, 2021

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin..." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 3⃣ 0⃣ 0⃣.0⃣ 0⃣ 0⃣ saat uçuşu geride bıraktı.



Bu gurur hepimizin... ✈️🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi #İstiklâlveİstikbâlimizİçin https://t.co/wsv5qruGNi — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 22, 2021

Gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı

Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.