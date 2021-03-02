Forbes: Rusya ve NATO, Norveç kıyılarında 'savaş provası' yaptı

Forbes dergisi, Norveç kıyılarının geçen hafta Rusya ve NATO'nun tatbiki askeri eylemlerine ev sahipliği yaptığını ve tarafların adet 'savaş provası' gerçekleştirdiğini yazdı.

Yazıda imzası bulunan David Axe, Rusya ve NATO'nun bölgede bir tür düello yaptığı belirterek Almanya, Kanada ve Norveç gemilerinin, ABD'ye ait F-35 avcı uçaklarının ve B-1 bombardıman uçaklarının Norveç'in batı kıyılarında tatbikat yaptığını aktardı.

Tatbikatın, ABD yönetiminin uçaklarını Rus Donanması ile olası bir deniz savaşında gerçekleştirilecek eylemleri tatbik etmek üzere bölgeye gönderdiğine dair gözlemciler tarafından yapılan tahminleri doğruladığını kaydeden Axe, NATO denizaltılarının çok önemli bir rol oynadığını ve görevlerinin Rus gemilerini tespit edip onlara saldırmak, kendi gemilerini saldırıdan korumak olduğunu ifade etti.

"NATO gemileri ve uçakları Norveç'in batı kıyılarında tatbikat yaparken Rus filosunun ülkenin doğu kıyılarında tatbikat gerçekleştirmesi hiç şaşırtıcı değil" diye devam eden Axe, Rusya'nın büyük füze kruvazörü Mareşal Ustinov'un Norveç yakınındaki fiyortta gizlenen NATO denizaltılarına yönelik atış provaları yaptığını vurguladı.

Dünyanın en güçlü gemilerinden biri olan Mareşal Ustinov'un manevraların ardından güneye yöneldiğini ve Rusya-Norveç deniz sınırının geçtiği Varanger Fiyordu'na doğru seyrettiğini yazan Axe, Rus füze kruvazörünün Amerikan B-1 bombardıman uçaklarının Norveç'e gelişiyle eşzamanlı olarak güneye saptığına dikkat çekti.