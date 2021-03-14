Dev Sovyet uçakları Japonları etkiledi: 'Japonya’nın elinde böyle efsane uçakların olmaması üzücü'

Yahoo News Japan okurları, Sovyetler zamanında üretilen An-225 Mriya, An-124 Ruslan ve An-22 Antey uçaklarının sıra dışı özelliklerine dikkat çekerek, bu araçların günümüz koşullarında hala yoğun talep gördüğünü belirtti.

Yahoo News Japan okurları, Masao Taneyama imzalı makalede ele alınan Sovyetler zamanında üretilmiş An-225 Mriya, An-124 Ruslan ve An-22 Antey uçaklarının sıra dışı özelliklerine dikkat çekerek, bu araçların günümüz koşullarında hala yoğun talep gördüğünü vurguladı.

Antonov uçak yapım şirketinin inanılmaz uçaklar geliştirdiği dile getirilen makalede, bu uçakların güçlü tarafının engebeli arazide kullanılabiliyor olduklarına dikkat çekildi.

Uçak gövdesinin alt kısmında gerekli koşulların olmadığı zamanlarda kalkış ve iniş için tasarlanmış lombozların olduğunu vurgulayan yazar, “Pilotların yüzeyin iniş için uygunluğunu bu şekilde gözlemlediğini duymuştum” ifadelerini kullandı.

An-22 Antey, dört turboprop motorlu An-12'nin halefi olarak tasarlanmıştı, uçak o zamanlar nakliye modelleri arasında en büyük gövdeye sahipti. Bu uçak Boeing-787-8'den daha büyük olup, burun kısmında lombozlar mevcut. Farklı yönlerde dönen ikiz pervaneli turboprop motorlarla donatılan An-22'nin kanatları ise ‘yüksek kanat’ şemasına göre gövdenin üst kısmında yer alıyor.

Uçağın 50 yıldan daha uzun bir süre önce geliştirilmiş olmasına rağmen, aynı An-124 gibi, genellikle yük taşımacılığında günümüzde hala kullanılıyor. Makalede, An-225'in birkaç yılda bir Japonya'ya geldiği hatırlatıldı.

Okurlardan biri, An-124 Ruslan’da Boeing 777-300ER motorunun sığabileceğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Antey, diğer uçakların yapamadığı işleri de yapabiliyor. Bu uçakların kargo bölmelerini tıka basa koronavirüs aşısı ile doldurmak ve tüm dünyaya dağıtmak gerekiyor.”

Yorumu yapan kişi ayrıca bu uçağı canlı olarak görmek istediğini sözlerine ekledi. Yom adlı kullanıcı da bu isteğe katıldı.

Bir diğer okur An-225’a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında yüksek talep olduğuna dikkat çekerek, uçağın geçen yıl ilaç taşımak için Japonya’ya geldiğini hatırlattı.

Lau adlı kullanıcı ise uçağı ‘uçak yapımı sanatının mükemmel bir örneği’ olarak tanımladı, ayrıca aynı şekilde 50 yılı aşkın süredir hala kullanılan B-52 ve C-130 uçaklarını da andı:

“Bunlar efsane uçaklar. Japonya’nın elinde böylelerinin olmaması üzücü.”

Mur adlı okur ise uçakların bir bilimkurgu filminde yer alan araçlara benzediğini belirtti. Sohbete katılan Mon adlı kullanıcı ise, “Aslında Sovyetler Birliği’nde benzersiz bir şekil ile öne çıkan birçok araç vardı” ifadelerini kullandı.