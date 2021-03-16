İngiltere'den nükleer silah stoklarını artırma kararı: Silah sayısı 180'e düşürmek yerine, 260'a çıkarılacak

İngiltere, daha önce karar verilen 2020'lerin ortasına kadar nükleer silah stoklarının azaltılması planından vazgeçerek, nükleer savaş başlığı stoklarının artırılmasına karar verdi.

Uzun vadeli bir dış politika revizyonunun parçası olarak 2010'daki nükleer savaş başlıklarının sayısının 180'e indirilmesi kararından dönüş yapan İngiliz hükümeti, yaptığı değerlendirmenin ardından nükleer silah sayısını 260'a çıkarmaya karar verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre dış politika değerlendirmesi sonrası alınan diğer bir karara göre İngiltere, 'dünyanın büyüme motoru' olarak adlandırdığı Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanacak. Aynı zamanda Çin'e yönelik sert tutum da devam edecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni stratejiyi milletvekillerine açıklarken Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı) sonrası İngiltere'nin "karşıt değerlere sahip ülkelerle rekabet sanatını yeniden öğrendiğini" ifade etti.

Brexit sonra Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak yürütülecek dış politika konuları için yapılan değerlendirme ve revizyon sonrası konuşan Johnson, "İngiltere'nin NATO'ya ve Avrupa'nın barış ve güvenliğini sağlamaya değişmeyen şekilde bağlı olduğunu" söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise iktidardaki Muhafazakar Parti'yi "geri çekilme dönemini yönetmekle" suçladı ve son on yılda silahlı kuvvetlerin bütçesinden sürekli kesintiler yapılmasını eleştirdi.

Bir yıldan uzun sürede oluşturulan 100 sayfalık değerlendirme raporu, ülkenin 2030'a kadar benimseyeceği dış politika önceliklerini anlatıyor.

Rapor, ülkede nükleer savaş başlıklarının sayısının artırılmasının sebebini ise '2010'dan bu yana değişen güvenlik durumu' ile açıklıyor.

Rusya'yı 'en ciddi tehdit olarak' tanımlayan raporda şu ifadeler de yer aldı:

2030 itibarıyla bir terör örgütünün başarılı bir kimyasal, biyolojik ya da nükleer saldırısı yapması muhtemel.

İngiltere terör saldırılarına karşı mücadeleyi geliştirmek üzere yeni bir terörle mücadele operasyon merkezi oluşturacak.

Hükümet, bu on yılın sonunda İngiltere'nin "bilim ve teknoloji süper gücü olmasını" istiyor.

Johnson da açıklamasında "Değerlendirme, ittifaklarımızı nasıl destekleyeceğimizi, kapasitemizi nasıl güçlendirebileceğimizi, çözüme ulaşmak konusunda yeni yolların nasıl bulunacağını ve karşıt değerlere sahip ülkelerle rekabet sanatının nasıl yeniden öğreneceğimizi tanımlıyor" ifadelerine yer verdi.