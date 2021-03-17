'ABD’de Rusya ile silah ticaretine getirilen yasak sembolik nitelik taşıyor’

Rus uzman Korotçenko, ABD’nin Rusya ile silah ve askeri hizmetlerin ihracat ve ithalatına getirilen tam yasağın sembolik nitelik taşıdığını belirterek, “İki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği zaten yoktu” dedi.

Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’yı ‘silah ihracat ve ithalatın tam yasak olduğu ülkeler’ listesine dahil etmesini değerlendirdi.

Korotçenko, “Bu yaptırım siyasi ve sembolik nitelik taşıyor. Rusya, ABD’den ne silah alıyor ne de oraya silah sağlıyor. Bu bağlamda, Rusya’nın çıkarlarına hiçbir zarar söz konusu değil. Bu sadece Biden idaresinin Kremlin’e yönelik düşmanlığının teyidi. Ama pratik anlamda bu kararın değeri sıfır” ifadesini kullandı.

ABD’nin, düşmanca söylemine rağmen her zaman önce kendi pragmatik çıkarlarını güttüğünü anımsatan Korotçenko, “Bu, Washington’un, Atlas roketleri için RD-180 motoru ve havacılık titanyumu alımı için açık pencere bırakmasına açıklık getiriyor” dedi.