‘Defender Europe tatbikatının hedefinde Rusya var’

Viyana’da gerçekleşen askeri güvenlik ve silahların kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, ABD’nin Defender Europe tatbikatı için güç ve araç takviyesine devam ettiğini belirterek, “Tatbikat Rusya’ya karşı” dedi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, “ABD, Defender Europe tatbikatı için Avrupa’ya güç ve araç takviyesini yapmaya devam ediyor. Tatbikatın hedefinde Rusya var. Altyapı artırılıyor. Biz bunları açık açık söylüyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce, Avrupa’da NATO’nun Defender Europe 2021 tatbikatının gerçekleştirileceği bildirilmişti.