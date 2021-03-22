Katar ve ABD, askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Ganim, Doha'ya resmi ziyarette bulunan Mundy ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'i kabul etmişti.
ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü
Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğu hava kuvvetlerinden olmak üzere 11 bin ABD askeri bulunuyor. ABD, Ortadoğu'daki en büyük askeri varlığının bulunduğu söz konusu üssünü Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanıyor.
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